Почти 90 незаконных баннеров демонтируют в Октябрьском округе Иркутска

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Октябрьском округе Иркутска до конца мая 2019 года демонтируют около 90 незаконно размещенных и эксплуатируемых рекламных конструкций. Работы проведут на улицах Байкальская, Советская, Партизанская, Ширямова и Карла Либкнехта.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на заммэра-главу округа Владимира Преловского, незаконные рекламные конструкции выявляют в ходе регулярных мониторингов в соответствии со схемой размещения таких объектов в городе.

– Изначально всем владельцам выявленных незаконных рекламных конструкций в Иркутске выписывается предписание о добровольном демонтаже. Так, на сегодня предприниматели самостоятельно убрали 11 таких объектов. В случае, если работы не выполнены, подрядная организация демонтирует рекламное сооружение в принудительном порядке в рамках муниципального контракта. Далее владелец обязан возместить все затраты, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением самовольно размещенной конструкции, – уточнил Владимир Преловский.

Кроме этого, в рамках месячника по санитарной очистке города на территории округа с фасадов домов, заборов, остановочных пунктов, опор освещения убирают информационный мусор в виде баннеров, листовок, аэрографии. В частности, уже выдано 420 предписаний управляющим организациям и 123 уведомления собственникам административных зданий о приведении фасадов подведомственных сооружений в надлежащий вид.