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28.12.2019

Подтопленная школа в поселке Шумский Нижнеудинского района откроется после зимних каникул

Иркутская область, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В ходе рабочей поездки в Нижнеудинский и Тайшетский районы вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетили ряд социальных объектов.

В селе Бирюса они побывали в средней школе и детском саду, в нескольких домах, где был проведен капитальный ремонт, а также в сельском доме культуры, сообщает пресс-служба главы региона.

Во время летнего наводнения в Бирюсинском детском саду были затоплены территория и здание детсада, пострадали половое покрытие, стены, мебель, ограждение, тротуары. Позже были проведены восстановительные работы и текущий ремонт: замена полов, монтаж напольного покрытия, покраска, наклейка обоев, частичный ремонт и выравнивание стен, замена окон, ремонт ограждения и тротуаров. Сделана санитарная обработка помещений и территории детского сада. Общая сумма финансирования составила 3,3 млн рублей. Планируется строительство здания детского сада на 110 мест.

В школе 1954 года постройки от наводнения пострадали здания средней школы, начальной школы, спортивный зал, пищеблок и библиотека, гараж, тротуары, ограждение. Здания начальной школы, пищеблока и библиотеки, гаража были признаны непригодными к эксплуатации. В средней школе проведен текущий ремонт, сделана замена ограждения по периметру школы и тротуаров, оборудован стадион. Проведена санитарная обработка помещений и территории школы. Демонтированы здания пищеблока, начальной школы, гаража. Общая сумма финансирования – 25,4 млн.

В этих учреждениях образовательный процесс начался с 1 сентября. Однако в срок не открылась школа в поселке Шумский.

– На сегодняшний день все замечания устранены. После окончания зимних каникул образовательный процесс в этой школе возобновится, – отметил Игорь Кобзев.

Также в Нижнеудинске вице-премьер и глава региона осмотрели берегоукрепление на реке Уда. Напомним, во время паводка была размыта и разрушена береговая линия основного русла реки Уда у ее излучины в юго-восточной части Нижнеудинского муниципального образования в районе Тафаларской базы, а также было разрушение берегов в черте Нижнеудинска.

Распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области был утвержден состав комиссии по обследованию русел рек, нуждающихся в расчистке после прохождения катастрофического паводка. По результатам работы комиссии сформировали перечень мероприятий, в том числе, расчистку и дноуглубление русла реки Уда в Нижнеудинске, аварийно-восстановительные работы, строительство инженерной защиты Нижнеудинска от затопления водами реки Уда. На 25 декабря берегоукрепительные работы некапитального характера завершены. Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

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