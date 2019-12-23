Полностью подключены к теплу жилые дома в иркутском Академгородке, место аварии еще определяют

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на месте коммунальной аварии, случившейся 23 декабря, ночью подключили к теплу жилые дома – существенного понижения температуры в системе не произошло.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, пока еще без отопления остаются 11 административных корпусов и три общежития университета. В них проживает около полутора тысячи человек, большая часть из них уже разъехались на новогодние праздники. Дежурная бригада МУП «Безопасный город» постоянно мониторит температуру в жилых корпусах. На случай возможного осложнения ситуации подготовлены генераторы и воздушные «пушки» (воздуходувы) для обогрева зданий.

Работы по устранению повреждений продолжаются, специалисты локализовали участок трубопровода, нуждающийся в ремонте. Место прорыва определяют с помощью специального оборудования. Если в ближайшее время его не удастся обнаружить, будет полностью заменен весь участок трубы – материалы уже заказаны, их доставляют в Иркутск. Как отмечают сетевики, работы осложняются тем, что трубопровод на этом участке в очень изношенном состоянии, также он изолирован железобетонными конструкциями.

Накануне дежурная бригада МУП «Иркутскавтодор» обработала проезжую часть Лермонтова и прилегающих улиц, где произошел розлив воды. Для предотвращения обледенения асфальт обработали песко-соляной смесью, откачали воду. Утром также была проведена обработка дорожного покрытия для обеспечения безопасности движения в этом районе.