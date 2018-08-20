Посёлки Тофаларии благоустраивают за счёт «Народных инициатив»

Нижнеудинский район, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Три населенных пункта в Тофаларии – Алыгджер, Нерха и Верхняя Гутара – проводят благоустройство на средства регионального проекта «Народные инициативы». Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

В 2018 году этим населенным пунктам в рамках проекта выделено в общей сложности 360 тысяч рублей. Спикер ЗС Сергей Брилка отметил, что решение многих вопросов, связанных с благоустройством, в этих территориях осложняется их удаленностью и труднодоступностью. К примеру, не только установку, но и изготовление детской площадки в деревне Верхняя Гутара выполнили собственными силами, оплатив за счет «Народных инициатив» пиломатериалы.

За последние пять лет в Верхней Гутаре также частично отремонтировали здание сельского дома культуры, приобрели для него мебель и музыкальное оборудование. В деревне Нерха за счет средств «Народных инициатив», начиная с 2013 года, приобрели детскую площадку и светильники для уличного освещения, выполнили текущий ремонт здания муниципального учреждения культуры и приобрели для него новую мебель, выполнили благоустройство по улице Центральная с установкой беседок.

В селе Алыгджер средства «Народных инициатив» с 2013 года направляли на ремонт ограждения местного кладбища, ремонт колодцев, приобретение светильников для освещения улиц, а также пожарного инвентаря, установку детской площадки, покупку музыкального оборудования и спортивного инвентаря для муниципального учреждения культуры, приобретение скамеек для установки на улицах поселка.

– На 2018 год у всех трёх населённых пунктов также есть планы по расходованию средств «Народных инициатив». Обращает на себя внимание то, что средства направляются не на сиюминутные цели. Жители думают о будущем своих территорий, о подрастающем поколении, о сохранении идентичной культуры, и по мере сил заботятся об этом, – рассказал Сергей Брилка.

Среди мероприятий, запланированных на 2018 год, приобретение материалов и изготовление мобильных юрт для проведения национальных праздников в МКУК Верхнегутарского МО, приобретение детской спортивной площадки в Нерхинском МО, озеленение улицы Советской в селе Алыгджер Тофаларского МО.