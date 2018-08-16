Поселок военных летчиков Средний в Усольском районе благоустраивается в рамках «Народных инициатив»

Усольский район, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Поселок Средний в Усольском районе, рядом с которым расположена авиабаза «Белая», благоустраивается, в том числе, в рамках регионального проекта «Народные инициативы».

По информации пресс-службы областного парламента, об этом рассказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, комментируя расходование средств этого проекта. Спикер отметил, что поселок городского типа Средний, который сегодня находится в составе Среднинского муниципального образования, стал домом для военных летчиков, которые несут службу на авиабазе.

– Среднинское МО отличает комплексный подход к распределению средств «Народных инициатив». Здесь выбирают одну-две масштабные цели и добиваются их реализации. К примеру, в 2016 году около 1,1 млн рублей, полученные территорией в рамках проекта из областного бюджета, были направлены на обрезку деревьев и кустарников, спил высохших деревьев на территории муниципального образования, – отметил Сергей Брилка.

Ранее в 2014 году в поселке приобрели и установили семь детских городков на общую сумму в 2 млн рублей. В 2017-м большая часть средств, полученная муниципальным образованием в рамках «Народных инициатив», была направлена на монтаж видеонаблюдения в поселке. Кроме того, в разные периоды в Среднем за время действия проекта приобрели 44 лавочки и 30 урн, осуществили монтаж наружного освещения, приобрели искусственную новогоднюю ель с комплектом оформления придомовой территории. В 2018 году за счет средств «Народных инициатив» здесь запланировали провести текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения из дорожных плит от КПП до ул. ДОС, 46 стоимостью 1,5 млн рублей.

– В рамках проекта «Народные инициативы» средства выделяются и крупным городам, и небольшим поселениям. Таким образом, все жители области могут принять участие в инициативном бюджетировании и выразить мнение по благоустройству своего населенного пункта. Среднинским муниципальным образованием за последние пять лет на реализацию «Народных инициатив» из областного бюджета было получено около 6,5 млн рублей, которые были направлены на благоустройство территории поселка, – сказал Сергей Брилка.