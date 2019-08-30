ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
ЖКХ
31.08.2019

Пострадавших от наводнения жителей Иркутской области на полгода освободили от оплаты за электроэнергию

Иркутская область, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшие от наводнения жители вторую половину 2019 года будут освобождены от оплаты за электроэнергию. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка под руководством вице-премьера Виталия Мутко.

- В соответствие с решением КЧС, пострадавшие люди вторую половину года освобождаются от платы за электроэнергию. Главы территорий обязаны дать свои списки конкретных потребителей электросбытовым компаниям и в министерство энергетики. В свою очередь, правительство Иркутской области будет участвовать совместно с федеральным Правительством в разработке механизмов компенсации этих средств сетевым компаниям, - отметил Сергей Левченко.

Кроме того, глава региона сообщил, что принял решение по авансированию работ по капитальному ремонту.

- В населенных пунктах, подвергшихся затоплению, многие люди хотят делать сами капитальный ремонт, но у них нет средств на приобретение строительных материалов. Оценив наши возможности – средства, выделенные на эти цели со стороны региона и федерации, - я принял решение, что мы будем оплачивать авансом 50 % затрат, а после предварительного отчета, будут выдаваться оставшиеся средства, - подчеркнул губернатор.

Как было отмечено на заседании комиссии, в рамках проведения работ по капитальному ремонту поврежденных жилых помещений от граждан поступило 2113 заявления. Приняты решения по 400, из них 338 положительных, о предоставлении свидетельств на получение социальной выплаты на общую сумму 63 млн рублей. Заключено 26 договоров на капитальный ремонт жилых помещений, из них 17 трехсторонних договоров, одной из сторон которого выступает Государственное казенное учреждение «Служба заказчика Иркутской области» для осуществления строительного контроля.

По итогам заседания комиссии Виталий Мутко дал ряд поручений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. По словам вице-премьера, главный вопрос на сегодняшний день в затопленных территориях - не только выдача сертификатов, но и соблюдение сроков рассмотрения документов.

- В течении недели во всех населенных пунктах там, где необходимо, провести обследования подтопленных повторно домов. В Тулуне и Нижнеудинске за этот же период надо закрыть вопрос с проверками многоквартирных домов. Необходимо завершать работу над пообъектным планом восстановления жилищных прав граждан, где будут указаны - жилое помещение и собственники. А главное - судьба людей, в частности, где они будут жить на период восстановления утраченного жилья. Не позднее 15 сентября должна быть готова программа восстановления социальной инженерной, жилищной инфраструктуры. В настоящий момент 453 семьи арендуют жилье, необходимо проследить знают ли люди, что им полагается компенсация за аренду – 12 тысяч рублей в месяц. Мы должны быть уверены, что в зимний период они не останутся на улице. В работе с каждой семьей необходим индивидуальный подход, – подчеркнул вице-премьер.

Тэги:
 
Другие новости раздела «ЖКХ»:
Пострадавших от наводнения жителей Иркутской области на полгода освободили от оплаты за электроэнергию31.08.2019
Иркутская область, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшие от наводнения жители вторую половину 2019 года будут освобождены от оплаты за электроэнергию. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка под руководством вице-премьера Виталия Мутко.
Все образовательные учреждения Братска готовы к новому учебному году 31.08.2019
Братск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На ремонт школ и детсадов в Братске в этом году направлено более 100 млн рублей. После завершения работ все образовательные учреждения приняты комиссией без замечаний.
Между Шелеховом и Чистыми Ключами отремонтировали более восьми километров водопровода30.08.2019
2019-08-30-09-39-27
Шелеховский район, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе капитально отремонтировали более восьми километров магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи с привлечением средств областного бюджета, а также котельную.
В Тофаларии устанавливают первые дамбы для защиты от паводков29.08.2019
Нижнеудинский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые дамбы для защиты населения от подтоплений устанавливают в пострадавшем от наводнения в поселке Алыгджер Нижнеудинского района.
В общежитиях ИГУ завершается плановый ремонт29.08.2019
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершается плановый ремонт в общежитиях Иркутского государственного университета. Специалисты обещают закончить работы и полностью передать жилье студентам в сентябре, сообщает пресс-служба вуза.
Группа предпринимателей Приангарья судится с МинЖКХ из-за тарифов на вывоз мусора29.08.2019
2019-08-29-03-50-37
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутский областной суд подан коллективный иск от группы бизнесменов Приангарья, обращенный к МинЖКХ региона. Предприниматели оспаривают завышенные, по их мнению, нормативы накопления мусора, платежи по вывозу которого выросли в разы, сообщает РБК.
В Октябрьском округе Иркутска до конца года должны откапиталить 23 дома29.08.2019
-23-
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году выборочный капитальный ремонт будет выполнен в 23 домах Октябрьского округа Иркутска на общую сумму 45,6 млн рублей. Там проводятся ремонт кровли, утепление торцов, ремонт межпанельных швов, капитальный ремонт элеваторного узла, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Мемориал Славы в Братске начнут ремонтировать в сентябре28.08.2019
2019-08-28-04-33-28
Братск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкция Мемориала Славы в Братске начнется в сентябре. Выборочный капитальный ремонт завершится в 2020 году к 75-летию Победы.
На берегоукрепление в Листвянке будут повторно искать подрядчика26.08.2019
Иркутский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области планирует провести новый аукцион на берегоукрепление в посёлке Листвянка Иркутского района. Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко сообщает ИА «Ирсити».
На въезде в Братск отреставрировали стелу26.08.2019
2019-08-26-09-30-05
Братск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Стелу «Братск», расположенную на въезде в город у кольцевого перекрестка жилого района Порожский, отремонтировали в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.
В подтопленных во время наводнения в Иркутской области домах до сих пор стоит вода26.08.2019
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вода по-прежнему стоит в подвалах домов, затопленных во время наводнения в Иркутской области. Это осложняет проведение ремонтных работ, сообщает пресс-служба губернатора.
4000 квадратных метров Сквера любви газонной травой засеяли тайшетские партийцы26.08.2019
Тайшет, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Члены Тайшетского отделения «Единой России» внесли свой вклад в благоустройство Сквера любви, реализуемое в рамках партпроекта «Городская среда». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Парк Парижской коммуны в Иркутске за 9,7 млн рублей благоустроит компания «АрмСтройИндустрия»26.08.2019
Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация об итогах электронного аукциона по выбору подрядчика для благоустройства парка имени Парижской Коммуны в Иркутске. Победителем торгов признана иркутская компания «АрмСтройИндустрия».
В домах на ангарской станции Суховская с апреля нет горячей воды26.08.2019
2019-08-26-03-01-11
Ангарск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В жилых домах станции Суховская в Ангарске с апреля 2019 года нет горячего водоснабжения и тепла. Восстановить их обещают к 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В пяти образовательных учреждениях в пострадавших от паводка территориях Приангарья завершены восстановительные работы26.08.2019
Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В пяти образовательных учреждениях в пострадавших от паводка территориях Иркутской области завершены восстановительные работы.
Владимир Якушев: капремонт в домах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, может быть проведен в два этапа25.08.2019
Иркутская область, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Капитальный ремонт в домах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, может быть проведен в два этапа – осенью этого года и весной следующего.
Сквер дружбы Иркутска и Пфорцхайма появится в столице Приангарья24.08.2019
Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре презентовали проект благоустройства сквера дружбы Иркутска и Пфорцхайма на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова. Центральное место будет отведено скульптуре известного немецкого мастера Рене Дантеса. Планируется, что территория будет благоустроена в 2020 году.
Мэрия презентовала проект благоустройства сквера дружбы Иркутска и Пфорцхайма23.08.2019
2019-08-23-08-34-25
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэрия презентовала проект благоустройства сквера дружбы Иркутска и Пфорцхайма. Он расположится на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова.
На улицах Братска заменят 586 газоразрядных светильников на светодиодные23.08.2019
-586-
Братск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На улицах Братска заменят 586 газоразрядных светильников на светодиодные. Работы закончатся до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба братской администрации.
В Иркутске продолжается ремонт здания Дома молодежи23.08.2019
Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по адресу Терешковой, 23 продолжаются работы по ремонту и приспособлению здания бывшего кинотеатра «Чайка» под Дом молодежи.
СПЧ признал формирование тарифа на вывоз мусора в Иркутской области непонятным22.08.2019
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспертам Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) осталась непонятной методика расчёта норматива накопления мусора и формирование тарифа на оказание услуги по его вывозу. Об этом сообщается в докладе СПЧ.
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области начала системные проверки управляющих компаний22.08.2019
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко сообщил, что специалисты службы в ходе подготовки к отопительному сезону 2019 -2020 годов начали системные проверки управляющих компаний в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске.
Общее имущество многоквартирных домов Правобережного округа Иркутска готово к зиме на 80%22.08.2019
-80
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Работы по подготовке общего имущества многоквартирных домов Правобережного округа Иркутска в соответствии с план-графиком выполнены на 80% на общую сумму свыше 9 млн рублей.
В Свирске оценили качество благоустройства дворовых территорий21.08.2019
Свирск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске представители партии «Единая Россия» и жители домов высоко оценили качество благоустройства дворовых территорий. Во дворах благоустроили тротуарные дорожки, произвели замену дорожного покрытия, оборудовали парковки, установили бордюрный камень, ограждения, новые лавочки, урны, заменили светильники. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
В центре Иркутска убрали более полусотни штендеров21.08.2019
2019-08-21-07-29-58
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Правобережном округе Иркутска демонтировали более 50 штендеров, или щитовых информационных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Иркутск готовится к зиме в штатном режиме20.08.2019
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме, без особых проблем. Ход работ 20 августа обсудили на расширенном штабе в городской администрации под председательством мэра Дмитрия Бердникова.
В Иркутской области на подготовку к зиме потратят 5,7 миллиардов рублей20.08.2019
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на подготовку отопительного сезона в этом году запланировано 5,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Об этом 20 августа на пресс-конференции рассказал замминистра ЖКХ по Иркутской области Евгений Ветров.
В МинЖКХ не ожидают проблем с отопительным сезоном в подтопленных территориях Иркутской области20.08.2019
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рисков, связанных с началом отопительного сезона в районах, пострадавших от наводнения, не наблюдается. Об этом 20 августа на пресс-конференции заявил замминистра ЖКХ по Иркутской области Евгений Ветров.
Областное правительство отчиталось о подготовке к отопительному сезону в проблемных территориях Иркутской области20.08.2019
-2020-
Усть-Кут, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Субсидия выделена Усть-Куту на полную перекладку теплосетей в микрорайоне Нефтебаза, где в январе 2019 года произошла коммунальная авария, из-за которой без тепла и горячей воды остались несколько десятков жителей. Об этом 20 августа на пресс-конференции рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.
В Иркутске обустраивают сквер «Южный»20.08.2019
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске приступили к обустройству сквера «Южный», который находится в границах домов №8, 8А и 10 микрорайона Юбилейный. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Свердловском округе Иркутска приступили к благоустройству нового парка20.08.2019
2019-08-19-09-32-14
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Свердловского округа Иркутска приступили к благоустройству парка инициативной молодежи (ПИМ), который расположен в границах улиц Пушкина, Терешковой, Клары Цеткин.
Законодательное собрание рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт школы в Усть-Уде19.08.2019
Усть-Удинский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области рассмотрит вопрос о выделении средств на капитальный ремонт школы в Усть-Уде.
Руслан Болотов в Тулуне проверил подготовку к зиме объектов жизнеобеспечения, пострадавших от паводков19.08.2019
Тулун, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов проверил организацию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду на ряде объектов жизнеобеспечения Тулуна, пострадавших от паводков – канализационных насосных станциях №№ 3, 4, котельных микрорайона Жукова и ЛДК, водозаборе «Красный Яр».
Из бюджета Иркутской области выделят 30 млн рублей на ремонт больницы в Новой Уде19.08.2019
Усть-Удинский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова в ходе рабочей поездки в Усть-Удинский район побывали в участковой больнице в селе Новая Уда.
В Приангарье 23 образовательных учреждения, пострадавших от наводнения, откроются после ремонта с начала учебного года19.08.2019
-23-
Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала учебного года откроются после ремонта 23 образовательных учреждения (восемь дошкольных и 15 общеобразовательных организаций), которые пострадали от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Сергея Левченко.
Читать все новости раздела «ЖКХ»
Тайны ЖКХ - изнутри
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске