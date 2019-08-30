Пострадавших от наводнения жителей Иркутской области на полгода освободили от оплаты за электроэнергию

Иркутская область, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пострадавшие от наводнения жители вторую половину 2019 года будут освобождены от оплаты за электроэнергию. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка под руководством вице-премьера Виталия Мутко.

- В соответствие с решением КЧС, пострадавшие люди вторую половину года освобождаются от платы за электроэнергию. Главы территорий обязаны дать свои списки конкретных потребителей электросбытовым компаниям и в министерство энергетики. В свою очередь, правительство Иркутской области будет участвовать совместно с федеральным Правительством в разработке механизмов компенсации этих средств сетевым компаниям, - отметил Сергей Левченко.

Кроме того, глава региона сообщил, что принял решение по авансированию работ по капитальному ремонту.

- В населенных пунктах, подвергшихся затоплению, многие люди хотят делать сами капитальный ремонт, но у них нет средств на приобретение строительных материалов. Оценив наши возможности – средства, выделенные на эти цели со стороны региона и федерации, - я принял решение, что мы будем оплачивать авансом 50 % затрат, а после предварительного отчета, будут выдаваться оставшиеся средства, - подчеркнул губернатор.

Как было отмечено на заседании комиссии, в рамках проведения работ по капитальному ремонту поврежденных жилых помещений от граждан поступило 2113 заявления. Приняты решения по 400, из них 338 положительных, о предоставлении свидетельств на получение социальной выплаты на общую сумму 63 млн рублей. Заключено 26 договоров на капитальный ремонт жилых помещений, из них 17 трехсторонних договоров, одной из сторон которого выступает Государственное казенное учреждение «Служба заказчика Иркутской области» для осуществления строительного контроля.

По итогам заседания комиссии Виталий Мутко дал ряд поручений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. По словам вице-премьера, главный вопрос на сегодняшний день в затопленных территориях - не только выдача сертификатов, но и соблюдение сроков рассмотрения документов.

- В течении недели во всех населенных пунктах там, где необходимо, провести обследования подтопленных повторно домов. В Тулуне и Нижнеудинске за этот же период надо закрыть вопрос с проверками многоквартирных домов. Необходимо завершать работу над пообъектным планом восстановления жилищных прав граждан, где будут указаны - жилое помещение и собственники. А главное - судьба людей, в частности, где они будут жить на период восстановления утраченного жилья. Не позднее 15 сентября должна быть готова программа восстановления социальной инженерной, жилищной инфраструктуры. В настоящий момент 453 семьи арендуют жилье, необходимо проследить знают ли люди, что им полагается компенсация за аренду – 12 тысяч рублей в месяц. Мы должны быть уверены, что в зимний период они не останутся на улице. В работе с каждой семьей необходим индивидуальный подход, – подчеркнул вице-премьер.