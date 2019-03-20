Правительство Иркутской области уличают в провальных результатах капитального ремонта

Иркутская область, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше 3 млрд рублей остались неосвоенными в рамках программы капремонта в Иркутской области по итогам 2018 года. Такие данные приводит федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, в 2018 году в Приангарье должны были провести капитальный ремонт в 830 многоквартирных домах, по факту эти работы провели на 280 объектах. Эта тенденция наблюдается в регионе с самого начала действия программы капремонта и ставит под сомнение способность областной власти наладить эффективную работу в этом направлении, отмечают в федеральных структурах.

По 2018 году план оказался не выполнен даже наполовину. Сейчас ситуацию разбирают на федеральном уровне: отчёта перед вышестоящим министерством региональным чиновникам избежать не удастся. Как иркутский Фонд капремонта будет выходить из ситуации, пока не ясно.

Между тем, несмотря на очевидный провал, официально информация о ходе капремонтов на региональном уровне подаётся как позитивная. На пресс-конференции в Москве губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что в регионе в 2015 году был план отремонтировать всего 95 домов из 17 тысяч, которые требуют этих работ.

– Такими темпами дома ремонтировали бы больше 117 лет. Мы довели их до 800, более чем в 8 раз увеличили. И этого недостаточно. Я думаю, нам надо выходить на 2 тысячи в год. Такая задача стоит на ближайшие годы, – заявил он.

Руководство Фонда капремонта Иркутской области также гордится результатами, обращая внимание на то, что «на фоне 2015 года результаты 2018-го впечатляют». А отставание по срокам Фонд обещает нагнать за пару лет.

В свое оправдание руководство Фонда пеняет на исполнителей и собственников. Утверждается, что в 11 домах подрядчик не был определён, поскольку ни одна компания не пришла на конкурс. Ещё в ряде домов собственники жилья решили, что нужно проводить другие виды работ, пришлось всю многомесячную процедуру начинать сначала, а дома переносить на будущий год. Задержка произошла и из-за того, что специализированным компаниям не удавалось вовремя провести экспертизу проектов капремонта из-за их большого количества.

По словам руководителя центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» в Иркутской области Валерии Кошечкиной, тема постоянно стоит на контроле и за минувшую зиму уже несколько раз проводились общественные обсуждения и рабочие совещания по этому вопросу.

– Всё мы знаем, почему там проблема. Она состоит в неправильно заключённых контрактах в прошлом году. Есть у нас и подрядчики, и деньги. Проблема бюрократическая. К сожалению, до сих пор по многим подрядчикам вопрос так до конца и не решён. Кто-то из них в суд пойдёт, кто-то пытается ещё договориться, но пока всё так, – говорит Валерия Кошечкина.

Как оказалось, контракты на выполнение работ в 2018 году были составлены по предельными расценкам. Кроме того, они были совмещёнными: то есть один и тот же подрядчик должен был и разработать проектно-сметную документацию, и зайти непосредственно на капитальный ремонт. Это привело к тому, что компании, получившие подряд, не могли согласовать документы с экспертизой и согласовать цену с объёмом работ. В результате часть подрядчиков капитальные ремонты остановили, часть выполнили, но не получили акты приёмки работ.

– Эту схему, наверняка, в 2019 году уже не допустят, но с историей 2018 года мы имеем, что имеем. В Фонде, вроде бы, обещают, что до июля 2019 года всё исправят, – рассказала Валерия Кошечкина.

Это значит, что капитальный ремонт к июлю должны получить почти 600 домов. При этом в плане на 2019 год стоят работы ещё по 748 объектам на сумму более 3 млрд рублей. Сложно поверить, что всё задуманное удастся, учитывая, что в регионе, несмотря на то, что решён вопрос с дефицитом подрядчиков, теперь не хватает проектных организаций.

Вопросы к Фонду капремонта возникали и со стороны надзорных органов. Например, УФАС по Иркутской области. Речь идет о том, что на аукционах по выбору подрядчиков для ремонта разыгрываются лоты, включающие большие группы домов. В результате субъекты малого предпринимательства лишены возможности участвовать в конкурсе, так как не имеют таких финансовых возможностей. Им удается выступать только в качестве субподрядчиков, получая строго ограниченный доход. Депутаты Заксобрания Иркутской области, в свою очередь, намерены подробнее изучить принцип формирования правительством Иркутской области рейтингов объектов в очереди на строительство и капитальный ремонт, поскольку вопросы возникают и у прокуратуры.

Что касается подрядчиков, то, как говорит Валерия Кошечкина, к ним тоже возникают вопросы. Ещё в прошлом году активисты обратили внимание, что после затишья снова начали поступать многочисленные обращения и жалобы от жителей региона , в основном связанные с перечнем и качеством проводимых работ. Тогда же Фонду капремонта предложили разработать «антикризисный» план.

Например, в прошлом году по многоквартирному дому №17 по улице Ленина были запланированы работы по замене крыши , которая на деле была в хорошем состоянии, при этом сам дом нуждался в укреплении фундамента, имеются трещины и разрушение стены. То есть подрядчик не обсудил с собственниками жилья необходимые виды работ.

В доме №11 по улице Пролетарской претензии были серьёзнее: тогда силами одного человека в доме начали менять трубы холодного водоснабжения, причем для ремонта были завезены не те трубы, которые планировались. Кроме того, для качественного капремонта нужно было одновременно с заменой инженерных систем отопления и водоснабжения менять и канализацию. Но необходимые виды работ в плане были не предусмотрены.

Впрочем, отмечает Валерия Кошечкина, как правило, такие проблемы решаемы, тем более что есть трёхлетний гарантийный срок. А вот ситуация, созданная руками Фонда капремонта, куда сложнее: проблемы пока неустранимые, резюмирует эксперт.

Тем не менее, присмотреться к подрядчикам повнимательнее не мешало бы. Особенно в связи с недавним скандалом с компанией «Звезда», которая в прошлом году выиграла конкурс на замену лифтов. Компания, как оказалось, не имела опыт по установке такого оборудования, тем не менее, ей достался самый крупный подряд.

Вплоть до прошлого года в Иркутской области фиксировали дефицит квалифицированный подрядчиков. К началу 2018 года в реестр организаций, допущенных к капитальным ремонтам, было включено 92 компании на всю обширную Иркутскую область, где нужно ремонтировать почти 15 тысяч домов. По итогам 2018 года перечень пополнился на сто предприятий. Это 75% от поданных заявок. Сам реестр формируют с 2016 года. То есть в него за один год одномоментно включили большее количество подрядчиков, чем за два года до этого. Вызывает сомнение, что все компании действительно квалифицированы, а потому не удивительно, что поток жалоб от жителей на качество капитального ремонта полился с новой силой.