Правительство Приангарья: в регионе завершается благоустройство в рамках федерального проекта формирование комфортной городской среды

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов сообщил, что работы по благоустройству территорий в текущем году в Приангарье в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут завершены в срок, пишет пресс-служба губернатора.

Селекторное совещание на эту тему провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Заседание прошло при участии заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова.

– Перед участниками федерального проекта в муниципалитетах Иркутской области поставлена задача – оперативно завершить программы благоустройства. Также необходимо взять на особый контроль реализацию планов победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания современной городской среды – в Черемхове и Саянске, – сказал Антон Логашов.

Всего в 2019 году в Приангарье выполняется благоустройство 296 территорий (197 дворов и 99 общественных территорий), субсидии на общую сумму 1 миллиард 251,6 миллиона рублей получили 72 муниципальных образования (1 миллиард 26,6 миллиона рублей составили средства федерального бюджета, 225 миллионов – деньги областной казны).

К началу третьей декады ноября работы завершены на 273 территориях (185 дворов, 88 – общественно-значимых пространств). В 12 муниципальных образованиях работы завершаются. Было отмечено, что все операции, требующие положительного температурного режима, а именно: асфальтирование, укладка плитки и т. п. завершены. В настоящее время монтируют освещение, устанавливают малые архитектурные формы.

Летом в зону сильного затопления попали два муниципальных образования, на территории которых планировалось выполнить благоустройство 12 проектов – города Тулун и Нижнеудинск.

В Нижнеудинске завершены работы во всех четырех дворах и в городском парке «Саяны». Благоустройство второй общественной территории с размещением спортивной площадки завершается. Окончание работ планируется до 30 ноября. В Тулуне из шести дворов половина была затоплена. Но сегодня работы на стадии завершения, их окончание также планируется до 30 ноября.

Полномочный представитель главы государства Сергей Меняйло, обращаясь к главам всех сибирских регионов, подчеркнул.

– В Сибири уже наступили настоящие холода. В дальнейшем мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий нужно завершать в сентябре-октябре, – заявил Сергей Меняйло.

В 2019 году победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали парк «Таежные бульвары» в Саянске и благоустройство территории городского озера по улице Некрасова в Черемхово. Из областного бюджета на реализацию проектов выделены 46 миллионов рублей (29,5 миллионов рублей – для Черемхова, 16,5 миллионов рублей – для Саянска). Средства областного бюджета и средства федеральной премии (85 миллионов рублей – для Черемхово, 75 миллионов рублей – для Саянска) внесены в закон Иркутской области «Об областном бюджете Иркутской области на 2018 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Основные работы по этим проектам будут выполнены в 2020 году.