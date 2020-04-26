Праздничное оформление Иркутска ко Дню Победы планируют завершить до 1 мая

Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Работы по праздничному оформлению города Иркутска к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов планируют завершить к 1 мая.

Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

– В Иркутске уже ведется подготовка к 9 Мая. Несмотря на то, что массовые мероприятия в этот день отменены, в городе должна чувствоваться атмосфера, соответствующая столь значимой дате – 75-летию со дня Победы, – подчеркнул Виталий Барышников. – Было принято решение сделать акцент на украшении города, чтобы у каждого иркутянина была возможность ощутить себя сопричастным к великому празднику.

В оформлении используется официально утвержденная символика 75-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В этом году город украсят рекламные конструкции: билборды, ситиборды, баннерные растяжки, ситиформаты, пиллары, около 40 поверхностей разного формата, панель-кронштейны по улицам Советская и Седова, мостовой переход от памятника Александру III до острова Юность. Также баннеры с фирменной символикой будут размещены на рекламных конструкциях малого формата. Всего будет оформлено около 200 рекламных тумб.

Кроме того, в городе будут установлены конструкции, украшенные флагами: у памятника Маршалу Жукову, на кольце плотины ГЭС, на Амурском кладбище, на площади Декабристов, возле танка «Иркутский комсомолец», по периметру сквера имени Кирова, у памятников Александру III и Николаю Челнокову, возле мемориала «Вечный Огонь», на Маратовской развязке. Возле Иркутского областного музыкального театра имени Загурского, Дворца спорта «Труд», здания правительства Иркутской области, на пересечение улиц Ленина и Карла Маркса разместят стационарные флагштоки.