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ЖКХ
20.08.2018

Предприниматель в Усть-Удинском районе без лицензии вывозил жидкие бытовые отходы

Усть-Удинский район, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Удинском районе  оштрафован индивидуальный предприниматель, который без лицензии откачивал и вывозил жидкие бытовые отходы, оказывая услуги районной больнице и жителям района.

Между тем, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, отходы (осадки) из выгребных ям и коммунальные жидкие отходы не канализационных объектов водопотребления, согласно федеральным классификационным каталогам отходов, представляют собой четвертый класс опасности. Деятельность по их сбору и транспортировке подлежит лицензированию.

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