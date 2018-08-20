Предприниматель в Усть-Удинском районе без лицензии вывозил жидкие бытовые отходы

Усть-Удинский район, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Удинском районе оштрафован индивидуальный предприниматель, который без лицензии откачивал и вывозил жидкие бытовые отходы, оказывая услуги районной больнице и жителям района.

Между тем, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, отходы (осадки) из выгребных ям и коммунальные жидкие отходы не канализационных объектов водопотребления, согласно федеральным классификационным каталогам отходов, представляют собой четвертый класс опасности. Деятельность по их сбору и транспортировке подлежит лицензированию.