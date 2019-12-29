Приангарье получит 30 тысяч доз приманок для расширения зон иммунизации диких плотоядных животных от бешенства

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область на 2020 год запланирована поставка 30 тысяч доз приманок и расширение буферных зон иммунизации диких плотоядных животных от бешенства. Препараты будут приобретены за счет средств федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на службу ветеринарии Приангарья, раскладку приманок проведут в Тайшетском, Чунском, Усть-Илимском, Слюдянском и Ольхонском районах.

В ведомстве отметили, что случаи бешенства среди людей и животных в Иркутской области не регистрируются. Между тем в целом ситуация с этим заболеванием остается напряженной. С начала года в 61-м регионе России зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев заражения. Активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей.

– Несмотря на благополучие по заболеваемости этой инфекцией в нашем регионе, ряд субъектов Российской Федерации являются эндемичными по бешенству, опасность представляют дикие животные, мигрирующие с территорий, окружающих Иркутскую область. В связи с этим рекомендовано включение Приангарья в зону вакцинации против этой инфекции за счет средств федерального бюджета, – отметил руководитель службы ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области Сергей Шевченко.

В 2019 году в регионе проведена двукратная оральная иммунизация диких плотоядных. В Тайшетском и Ольхонском районах разложено 20 тысяч приманок, поставленных также за счет средств федерального бюджета. Кроме того, проводится ежегодный государственный эпизоотологический мониторинг, направленный на обеспечение охраны территории Приангарья от заноса и распространения болезней животных. За девять месяцев этого года исследовано на бешенство 65 проб патологического материала от диких животных.

Специалисты подчеркивают, одним из основных способов предотвращения распространения бешенства является своевременная и эффективная иммунопрофилактика, основанная на использовании антирабических вакцин. В этом году в Иркутской области привито более 76 тысяч собак и почти 37 тысяч кошек, из них 14 тысяч собак и шесть тысяч кошек привито в Иркутске.

Служба ветеринарии региона и городская станция по борьбе с болезнями животных совместно с Иркутской районной станцией провели акцию по иммунизации животных приюта Ной. Вакцина комплексная, против нескольких наиболее актуальных и для области инфекций собак, в том числе и против бешенства. Привито 246 собак.