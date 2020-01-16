Природоохранная прокуратура предостерегает от использования на дорогах Улан-Удэ противогололедного реагента

Улан-Удэ, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура не рекомендует использовать на дорогах Улан-Удэ противогололедный реагент «Бионорд-Универсал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в состав планируемого к применению в городе реагента входят химические вещества и соединения, использование которых на Байкальской природной территории запрещено в силу требований федерального закона об охране озера Байкал и других нормативных правовых актов.

Улан-Удэ входит в буферную (водосборную) зону Байкальской природной территории. При таянии снега после применения противогололедного материала «Бионорд-Универсал» неизбежно попадание загрязненных химикатами сточных вод с обочин дорог и тротуаров в реки Селенга и Уда, а в дальнейшем – в озеро Байкал.

– В целях недопущения нарушений законодательства и исключения использования опасных реагентов 13 января 2020 года прокурором председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, а также директору МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» объявлены предостережения, – говорится в сообщении.