Прокуратура: в Приангарье за два года выявили более двух тысяч нарушений закона об обращении с ТКО

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 2018-2019 годы по результатам прокурорских проверок выявлено свыше двух тысяч нарушений закона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Для устранения этих нарушений принесено 27 протестов, внесено 845 представлений, в суд направлено 316 исков, о недопустимости нарушения закона предостережено 131 лицо. По требованиям прокуроров создано 1194 площадки накопления ТКО, приобретено 540 мусорных контейнеров, в 191 муниципалитете утверждены реестры мест накопления либо схемы их размещения.

Речь об этом шла 21 ноября на расширенном заседании коллегии прокуратуры Иркутской области. В нем принял участие заместитель генпрокурора России Николай Шишкин. В ходе обсуждения было отмечено, что проблема сбора, захоронения и переработки ТКО для Иркутской области обусловлена еще и тем, что значительная часть региона находится в границах Байкальской природной территории и сохранение этого уникального природного объекта – главная задача органов власти, управления, контроля (надзора), правоохраны и прокуратуры.