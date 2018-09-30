Прокуратура выявила нарушения в правовых актах администрации Братска о предоставлении субсидий по программе расселения

Братск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутской области в адрес службы госфинконтроля региона направлена информация о результатах проверки на соответствие бюджетному законодательству муниципальных правовых актов администрации Братска.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, речь идет о документах, регламентирующих порядок предоставления юридическим лицам субсидий в связи с выполнением работ по жилищному строительству для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По результатам рассмотрения документов выявлены нарушения. Надзорным органом внесено представление мэру города с требованием об их устранении и недопущении впредь.

Как сообщили в финконтроле, прокурорская проверка велась по материалам контрольного мероприятия, проведенного службой в связи с поручением губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Напомним, в июле губернатором была инициирована внеплановая проверка в Братске. Служба проверяла соблюдение законодательства при использовании 158,6 млн рублей средств областного бюджета, предоставленных Братску в 2017 году для софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В результате выявлено, что строительными организациями, получившими субсидии, при исполнении обязательств по муниципальным контрактам на строительство жилья для переселения были нарушены сроки завершения строительства. Однако администрация Братска, направляя им бюджетные средства, не предъявила требований по уплате пени и штрафов, сумма которых составила около 70 млн рублей. Эти средства, в соответствии с бюджетным законодательством, являются доходами местного бюджета и могли пополнить казну города. Служба предложила администрации Братска принять незамедлительные меры по устранению нарушений.

Как сообщил в сентябре в своем письме в Службу финансового контроля мэр Братска Сергей Серебренников, застройщикам, осуществившим строительство 33 жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, начислена неустойка. Эту информацию глава города просит принять во внимание при решении вопроса о применении бюджетных мер принуждения к муниципалитету.

Служба финконтроля продолжит мониторинг реализации мероприятий по взысканию сумм неустойки.