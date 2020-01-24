Прокуратура восстановила права учителей Жигаловского района на компенсацию платы за свет

Жигаловский район, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура восстановила права учителей Жигаловского района на компенсацию коммунальных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Восьмой Кассационный суд Российской Федерации оставил без изменения решения мирового судьи судебного участка № 56 Жигаловского района и Жигаловского районного суда по исковым заявлениям прокурора к управлению соцзащиты. Предметом судебных разбирательств стал вопрос о полной денежной компенсации потребленной электрической энергии педагогическими работниками.

По закону учителя, проживающие и работающие в сельской местности, имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещение, отопления и освещения.

– Однако позиция жигаловского управления соцзащиты, а также министерства соцразвития опеки и попечительства Иркутской области сводилась к тому, что расчет размера компенсации должен производиться по индивидуальным приборам учета электрической энергии, которые должны быть установлены в домах педагогов и подключены только в целях учета электричества, потребляемого на освещение. При отсутствии прибора учета размер компенсации должен быть рассчитан по Правилам установления и определения нормативов коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ, – отмечают в ведомстве.

Прокуратура с такими доводами не согласилась и указала, что оплаченная электрическая энергия должна быть компенсирована в полном объеме. Позиция прокурора поддержана Восьмым Кассационным судом России.

Таким образом, после вмешательства районной прокуратуры через суд восстановлены права 22 учителей. Работа по восстановлению нарушенных прав всех педагогов находится на контроле ведомства.