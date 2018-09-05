В Братске обустраивают «брутальный» вандалоустойчивый сквер

Братск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске идет благоустройство двух общественных зон. Территорию района Бикей до 1 ноября 2018 года обустроит иркутская фирма «АнгарскСтрой», а на сквере у ТКЦ «Братск-АРТ» работает усольское ООО «Лидер». Этот проект планируется завершить до начала зимы.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, сейчас на втором объекте субподрядчик занимается оборудованием системы водоотведения и планировкой территории. Перед началом благоустройства на место будущего сквера выехал мэр города Сергей Серебренников. Глава Братска пообщался с представителем субподрядчика и поручил комитету по градостроительству взять реализацию проекта на особый контроль.

– У нас есть «дорожная карта» закупки материалов, комплектующих, выполнения работ. Автор проекта – архитектор Владимир Пуляев – будет осуществлять авторский надзор. Мы договорились, что оперативно ежедневно будем смотреть выполнение плановых позиций: приобретение, поставка, земляные работы. Если все это будет соблюдаться, мы успеем до наступления холодов и снега сделать эту общественную комфортную зону, – рассказал Сергей Серебренников.

По задумке автора проекта, сквер «Ангарские каскады», посвященный первостроителям города, будет выполнен из натуральных материалов: бетона, дерева и металла местного производства.

– Это будет такая вандалоустойчивая зона: мы используем толстый прочный брус, малые формы из металла. Цвета все естественные: серый бетон, желтое дерево, крашенный черный металл. Все так просто, брутально, надежно. Сейчас все московские пространства – и не только московские, но и мировые – сделаны именно так, – отметил Владимир Пуляев.

Центральную часть сквера сделают многофункциональной. В теплое время года ее украсит цветочная композиция. Зимой на смену клумбе придет главная новогодняя елка Братска, только ледовый городок проектом не предусмотрен.

Впрочем, новое место для такого городка в Центральном районе могут определить сами братчане. Горожанам предлагается выбрать одну из трех территорий: Парк металлургов, площадь у спорткомплекса «Таежный» или парковую зону на улице Энгельса или предложить свой вариант. Голосование запущено на официальном сайте администрации Братска. Сделать свой выбор можно до 1 октября 2018 года.