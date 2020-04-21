Противоклещевая обработка проводится в Иркутске

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске проводится противоклещевая обработка территорий общего пользования – рощ, парков, зон отдыха, скверов, а также городских кладбищ. Всего будет обработано 38 территорий общей площадью около 600 гектаров.

Как сообщила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства Валентина Сафонова, одним из важнейших условий эффективной противоклещевой обработки является предварительная расчистка обрабатываемой территории и погодные условия, поскольку выпадение осадков значительно снижает эффективность мер.

– В профилактических целях противоклещевая обработка проводится ежегодно. Используемый в работе препарат действует исключительно на клещей и абсолютно безвреден для людей и животных. Сроки обработки и приоритетные участки, с учетом анализа прошлого года, определяются на основании рекомендаций, выданных управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Сегодня работники специализированной организации приступили к обработке территории рощи Синюшина Гора, до конца месяца будут обработаны острова Юность и Конный, парки, рощи, участки городского леса и другое, – подчеркнула Валентина Сафонова.

В работах задействовано три бригады специалистов. Обработка открытых территорий проводится после полного схода снега в сухую безветренную погоду при прогнозе отсутствия дождя на ближайшие дни.