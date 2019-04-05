Рекомендации по размещению наружной рекламы в Иркутске сведут воедино в начале мая

Иркутск, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Размещение наружной рекламы в столице Приангарья обсудили в Общественной палате Иркутска. Полученные от участников встречи предложения и рекомендации решено свести в единую концепцию, которую обсудят на следующей встрече в начале мая 2019 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, представители рекламного бизнеса, общественности, ГИБДД, архитекторы, дизайнеры, специалисты мэрии внесли свои предложения и рекомендации, какой должна быть реклама на улицах города. Участники встречи по группам разрабатывали общие принципы размещения рекламных конструкций в каждом районе Иркутска. Затем они обсудили полученные результаты, а также разработали предложения по формирования городской концепции размещения рекламы.

– Встреча получилась плодотворная, работа в формате совместного проектирования позволила людям с диаметрально противоположными взглядами на размещение рекламы в Иркутске обсудить общие подходы и принципы решения этого вопроса, – отметил главный архитектор города Сергей Александров, подводя итоги встречи. – Мы продолжим эту работу. Общей концепцией займутся специалисты комитета градостроительной политики и комитета по управлению муниципальным имуществам администрации Иркутска.