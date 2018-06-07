|ЖКХ
|08.06.2018
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Роспотребнадзор перед началом купального сезона проверяет санитарную безопасность водоемов Приангарья
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Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в нескольких водоемах запрещено купаться из-за их несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора ведомством проводится социально-гигиенический мониторинг мест традиционного отдыха, используемых населением для купания. Запланирован отбор и исследования проб воды открытых водоемов в 72 точках.
Сегодня по результатам лабораторных исследований вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:
В районе нижнего бьефа плотины на Ангаре в Иркутске;
На Иркутском водохранилище в районе Ново-Грудинино;
В Зиме на реке Мура;
В Зиминском районе на реках Елочка и Ухтуйка;
В Усть-Кутском район на реке Лена в районе нефтебазы;
В Заларинском районе на озере в районе Заларинского механического завода, на Солдатском озере в поселке Залари, на реке Заларинка в селах Холмогой и Моисеевка, на озере в поселке Тыреть, на реке Заларинка возле села Бажир.
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