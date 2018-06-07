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08.06.2018

Роспотребнадзор перед началом купального сезона проверяет санитарную безопасность водоемов Приангарья

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в нескольких водоемах запрещено купаться из-за их несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора ведомством проводится социально-гигиенический мониторинг мест традиционного отдыха, используемых населением для купания. Запланирован отбор и исследования проб воды открытых водоемов в 72 точках.

Сегодня по результатам лабораторных исследований вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

В районе нижнего бьефа плотины на Ангаре в Иркутске;

На Иркутском водохранилище в районе Ново-Грудинино;

В Зиме на реке Мура;

В Зиминском районе на реках Елочка и Ухтуйка;

В Усть-Кутском район на реке Лена в районе нефтебазы;

В Заларинском районе на озере в районе Заларинского механического завода, на Солдатском озере в поселке Залари, на реке Заларинка в селах Холмогой и Моисеевка, на озере в поселке Тыреть, на реке Заларинка возле села Бажир.

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