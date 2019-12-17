«РТ-НЭО Иркутск» планирует создать в областном центре два ресайклинг-центра

Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области 16 декабря состоялось совещание, темой которого стало создание инфраструктуры оборота твердых коммунальных отходов и ее развитие.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, контрольно-надзорных органов, а также муниципальных образований, сообщает пресс-служба «РТ-НЭО Иркутск».

В ходе совещания был заслушан отчет регионального оператора зоны Юг «РТ-НЭО Иркутск» о работе с ТКО по состоянию на 1 декабря 2019 года. После этого участникам была представлена концепция создания инфраструктуры оборота твердых коммунальных отходов, особое место в которой отведено раздельному сбору.

Учредитель «РТ-НЭО Иркутск» Артем Мищенко сообщил, что компания планирует создать два ресайклинг-центра в Иркутске, 10 ресайклинг-центров в городах: Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Саянск, Зима, Тулун, Слюдянка, Бодайбо. На этих объектах будут оборудованы площадки под крупногабаритные отходы, для приема и утилизации строительного мусора, пункт приема вторсырья, автошин и резинотехнических изделий, а также батареек и ртутных ламп.

В городах предлагается создать специализированные площадки по раздельному сбору отходов, а также установить специальные баки для раздельного сбора ТКО и на обычных контейнерных площадках. В других населенных пунктах Иркутской области площадки РСО предложено создавать на базе магазинов. Также компания планирует строительство семи мусоросортировочных комплексов и мусороперерабатывающего завода в Ангарском городском округе, заявил Артем Мищенко.

Долгосрочная стратегия развития, предложенная региональным оператором на ближайшие 10 лет, была поддержана всеми участниками совещания. Вместе с тем в процессе дискуссии некоторым участникам были даны дополнительные поручения.

Так, министерству природных ресурсов поручили проработать возврат в регион денежных средств, поступающих в федеральный бюджет в виде так называемого «экологического платежа». Также министерство совместно с МинЖКХ должно вынести на обсуждение депутатского корпуса вопрос предоставления субсидий органам местного самоуправления на содержание контейнерных площадок.

Региональному оператору поручено уделить особое внимание особо охраняемым природным территориям.

– Учитывая мнение всех высказавшихся оппонентов и отсутствие серьезных критических замечаний, я предлагаю с учетом высказанных пожеланий поддержать предложенный регоператором план стратегии развития. Очень приятно, что регоператор у нас в Иркутской области подошел к такому серьезному вопросу, как концепция. И у нас есть все шансы, чтоб стать опорным регионом по развитию системы обращения с отходами. – подытожил председательствующий на совещании зампред правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

Также он отметил, что реализацию концепции необходимо сопровождать внедрением экологического воспитания, что является задачей органов власти и местного самоуправления.