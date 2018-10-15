РУСАЛ профинансирует строительство нового фонтана в Шелехове

Шелехов, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Шелехове появится новый фонтан. Планируется, что новая достопримечательность разместится в 4-м микрорайоне города. Средства в проектирование и строительство объекта инвестирует компания РУСАЛ. Об этом рассказал генеральный директор Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Олег Буц в интервью иркутскому интернет-порталу.

Общая стоимость проекта оценивается в 7,8 млн руб. Из них 4 млн руб. РУСАЛ направит до конца 2018 года на проведение подготовительных работ. Непосредственно строительство объекта начнется в 2019 году.

По словам руководителя предприятия, проект будет поддержан в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ИркАЗом и администрацией Шелеховского района. Аналогичный документ планируется подписать и с городской администрацией. Такие соглашения подразумевают совместную реализацию значимых для населения программ, инвестиции РУСАЛа в благоустройство территории и развитие инфраструктуры. Например, в рамках такого соглашения с городом в 2017-2018 годах была проведена масштабная реконструкция стадиона «Металлург» в Шелехове. На стадионе заменили ограждение, зрительские трибуны, систему освещения, уложили искусственный газон и прорезиненные беговые дорожки. Стоимость всех работ составила 38 млн руб.

– Социальные инициативы реализуются не только в Шелехове, но и в других территориях присутствия РУСАЛа в Иркутской области, в Братске и в Тайшете. Наша цель, чтобы социальные инвестиции были направлены на решение значимых и острых проблем в регионе, поддерживали самые востребованные жителями проекты. Такой подход возможен только при конструктивном и слаженном взаимодействии с региональным правительством, городскими и районными властями, – прокомментировал Олег Буц.