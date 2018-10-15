ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
ЖКХ
15.10.2018

РУСАЛ профинансирует строительство нового фонтана в Шелехове

Шелехов, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Шелехове появится новый фонтан. Планируется, что новая достопримечательность разместится в 4-м микрорайоне города. Средства в проектирование и строительство объекта инвестирует компания РУСАЛ. Об этом рассказал генеральный директор Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Олег Буц в интервью иркутскому интернет-порталу.

Общая стоимость проекта оценивается в 7,8 млн руб. Из них 4 млн руб. РУСАЛ направит до конца 2018 года на проведение подготовительных работ. Непосредственно строительство объекта начнется в 2019 году.

По словам руководителя предприятия, проект будет поддержан в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ИркАЗом и администрацией Шелеховского района. Аналогичный документ планируется подписать и с городской администрацией. Такие соглашения подразумевают совместную реализацию значимых для населения программ, инвестиции РУСАЛа в благоустройство территории и развитие инфраструктуры. Например, в рамках такого соглашения с городом в 2017-2018 годах была проведена масштабная реконструкция стадиона «Металлург» в Шелехове. На стадионе заменили ограждение, зрительские трибуны, систему освещения, уложили искусственный газон и прорезиненные беговые дорожки. Стоимость всех работ составила 38 млн руб.

– Социальные инициативы реализуются не только в Шелехове, но и в других территориях присутствия РУСАЛа в Иркутской области, в Братске и в Тайшете. Наша цель, чтобы социальные инвестиции были направлены на решение значимых и острых проблем в регионе, поддерживали самые востребованные жителями проекты. Такой подход возможен только при конструктивном и слаженном взаимодействии с региональным правительством, городскими и районными властями, – прокомментировал Олег Буц.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске