РУСАЛ установит новые детские площадки в регионах присутствия до конца 2020 года

Москва, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках масштабной программы по благоустройству дворов в российских регионах завершит установку ещё шесть современных детских площадок.

Ранее в 2019 году 17 современных детских комплексов были установлены во дворах и общественных пространствах городов присутствия РУСАЛа. Инвестиции компании на эти цели в период 2019-2020 годов составляют около 30 млн рублей.

В мае текущего года в Ачинске на улице Кравченко начался монтаж первого современного детского игрового комплекса «Луна-парк» из четырех запланированных в городе. Площадка включает в себя зоны отдыха с лавочками и качелями, и несколько игровых элементов, основной из которых – многофункциональный аттракцион «Ракета» высотой с двухэтажный дом. В нем одновременно могут играть несколько десятков детей в возрасте до 14 лет. Все игровое оборудование – отечественного производства, сертифицировано на соответствие требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Еще три аналогичных комплекса установят во дворах жилых домов квартала «7Б», 5-го и Юго-Восточного микрорайонов.

До конца 2020 года новые детские площадки появятся также во дворах Волгограда, Бокситогорска, в Братске продолжится благоустройство уже установленных площадок.

В 2019 году на средства РУСАЛа были установлены новые детские комплексы в 9 дворах в Красноярске и Саяногорске.

– Повышение качества жизни в городах, где живут наши сотрудники, – это один из ключевых приоритетов социальной политики компании. Инвестируя в создание комфортной среды, мы понимаем, что это – вклад в будущее, успех которого зависит от всех заинтересованных сторон. Мы очень надеемся, что эти площадки станут популярным местом для проведения досуга родителей и детей на долгие годы, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

