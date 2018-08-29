Руслан Болотов: Байкальск готов к зиме на 70%

Байкальск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Байкальске выполнена более, чем на 70%, сообщает пресс-служба регправительства.

На совещании по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов в Барнауле председатель правительства Приангарья Руслан Болотов доложил, что теплоснабжение города находится на особом контроле. В 2017 году там был выполнен комплекс мероприятий по продлению ресурса основного оборудования тепловой электростанции. На три котлоагрегата из четырех получены разрешения на эксплуатацию до 2019, 2024 и 2025 годов соответственно. В 2018 году в бюджете Иркутской области предусмотрены меры государственной поддержки ТЭЦ Байкальска в размере 282 млн рублей.

Для своевременного начала отопительного периода Байкальску планируется выделить 15 тысяч тонн угля из аварийно-технического запаса Иркутской области. Запас угля в ТЭЦ города составляет 1910 тонн, это 100% от нормативного неснижаемого запаса.