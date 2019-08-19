Руслан Болотов в Тулуне проверил подготовку к зиме объектов жизнеобеспечения, пострадавших от паводков

Тулун, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов проверил организацию работ по подготовке к осенне-зимнему периоду на ряде объектов жизнеобеспечения Тулуна, пострадавших от паводков – канализационных насосных станциях №№ 3, 4, котельных микрорайона Жукова и ЛДК, водозаборе «Красный Яр».

В рейде участвовали представители профильного министерства, эксплуатирующей и подрядных организаций, ведущих ремонт. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров, пишет пресс-служба губернатора.

Также Руслан Болотов из Тулуна провел видеоселекторное совещание, темой которого стала подготовка комплекса ЖКХ Иркутской области к отопительному зимнему периоду 2019-2020 годов.

Как доложил Евгений Ветров, подготовка к предстоящему периоду идёт в соответствии с графиками. В целом по Иркутской области готовность жилого фонда составляет 75%, тепловых сетей – 79,6%, водопроводных сетей – 76,3%.

Формируются нормативные запасы топлива. По состоянию на 17 августа фактически запасено 161,3 тыс. тонн угля (63,9% от нормативного), 12,1 тыс. тонн жидкого топлива (101,7% от нормативного).

На совещании детально обсудили ход работ по подготовке объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры к отопительному периоду на территориях муниципальных образований, оказавшихся этим летом в зоне затопления.

В результате второй волны паводка, которая началась 27 июля, прекращалось электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в 14 населённых пунктах пяти районов области – Тулунском, Кутуйском, Зиминском, Шелеховском и Усольском, а всего затопление произошло в 58 населенных пунктах девяти муниципальных районов. В ходе первого паводка было отключено энергоснабжение в 60 населенных пунктах пяти районов. Максимально одновременно было отключено: 368 линий электропередач 0,4-35 кВ, две подстанции 35 кВ, 390 трансформаторных подстанций 6-10 кВ.

Электроснабжение всех бытовых потребителей, уцелевших строений и зданий с исправными (просушенными) внутридомовыми сетями было восстановлено 6 августа.

В первую декаду августа в Тулуне было восстановлено внешнее электроснабжение на КНС-4, введена в работу подстанция 35 кВ «Центральная», после просушки изоляции и монтажа электрооборудования включена в работу КНС-3, котельная ЛДК, после завершения монтажа внутренних сетей электроснабжения и насосного оборудования запущены КНС-4, включены котельные №1 в микрорайоне Угольщиков, №3 в посёлке Стекольный, по ул. Островского, 13А. В котельной №2 (ул. Ленина, 33) в рамках заключенного договора проходят работы по замене технологического оборудования, срок полного завершение ремонта – в ноябре текущего года.

В Тулуне в рамках аварийно-восстановительных работ по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры планируется выполнить работы на общую сумму 419 млн рублей. В рамках планово-восстановительных работ будут реализованы девять мероприятий на 217,5 млн рублей.

В Нижнеудинске для выполнения аварийно-восстановительных работ заключены девять муниципальных контрактов на общую сумму около 100 млн рублей: пять по объектам водоснабжения, три – в теплоснабжении, один по водоотведению.