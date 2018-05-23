С 1 января в Приангарье деятельность по обращению с ТКО будет считаться коммунальной услугой

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года в Приангарье деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами будет считаться коммунальной услугой. Об этом на круглом столе «Повышение роли исполнительных органов государственной власти в обеспечении функционирования и развития ЖКХ» сообщил заместитель министра ЖКХ региона Евгений Ветров.

Он напомнил, что в регионе уже определены два оператора в этой сфере – для зон «Юг» и «Север». В зону «Юг» входит 31 район, где проживает 1,725 млн человек на площади 36,3 млн га. Ежегодно здесь образуется 977 тысяч тонн отходов. Что примечательно, единственным участником и победителем конкурса по отбору оператора этой зоны стала компания ООО «РТ-НЭО Иркутск», согласно юридическому адресу зарегистрированная в Белгороде.

На зону «Север» приходится 11 районов, где проживает 690 тысяч человека на 42,9 млн га. Ежегодно здесь образуется 287 тысяч тонн отходов. Оператором зоны стало ООО «Братский полигон ТБО» (юридический адрес также значится в Братске).