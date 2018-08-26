С 2019 года инвалиды первой группы в Приангарье получат льготу на «коммуналку» за приватизированное жилье

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 января 2019 года инвалиды первой группы, проживающие в приватизированном жилье, получат льготу 50% на оплату услуг ЖКХ.

Как сообщил на пресс-конференции 27 августа министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, в регионе более четырех тысяч людей из этой категории имеют недвижимость в собственности. Между тем, в настоящее время 50-процентная льгота за «коммуналку» предоставлена только инвалидам, проживающим в муниципальном жилье.