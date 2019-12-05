С 2020 года в сельских территориях Приангарья начнется реализация пилотного проекта по благоустройству общественных пространств

Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В следующем году в нескольких сельских территориях начнется реализация пилотного проекта по благоустройству общественных пространств. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках работы образовательного Форума «Земля Иркутская», сообщает пресс-служба главы региона. В двухдневном мероприятии принимают участие более ста глав муниципальных образований региона. – По поручению президента России Владимира Путина реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству городских дворов и общественных зон. Но не все муниципальные образования могут участвовать в этом проекте, а только те, где население свыше 1000 человек, – сказал Сергей Левченко. Глава региона подчеркнул, что в Иркутской области 1308 населенных пунктов, в которых меньше тысячи жителей – 85,5% от общего числа поселений. Там проживает более 270 тыс. человек, которые лишены права участвовать в программе благоустройства общественных территорий. – В рамках обмена муниципальными практиками на сентябрьском Форуме поступило предложение о разработке программы «Комфортная сельская среда», направленной на благоустройство сельских населенных пунктов. Это предложение было мной поддержано. Я поручил создать соответствующую программу по внедрению на территории Иркутской области механизма предоставления муниципальным образованиям субсидий на благоустройство центральных общественных территорий, расположенных в сельских населенных пунктах с населением менее 1000 человек, – сказал Сергей Левченко. Разработчиком программы будет министерство сельского хозяйства Иркутской области. Предполагается сделать несколько типовых проектов благоустройства общественных территорий для небольших деревень и поселков в зависимости от численности населения: до 100 жителей, от 100 до 300 человек, от 300 до 500 граждан. Участники Форума также обсудили правила предоставления и распределения субсидий из федерального и регионального бюджетов на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». Отдельной темой стал проект «Народные инициативы». В регионе он реализуется с 2011 года. За это время из областного бюджета было направлено более 5 млрд руб. Реализовано около 16 тысяч мероприятий, из них около двух тысяч – это инициативы граждан в сфере благоустройства территорий, на которые было потрачено более 17% от общего объема субсидий. В частности, в 2018 году на создание комфортных условий для отдыха в парках и скверах в шести населенных пунктах региона (Иркутск, Ангарск, Слюдянка, поселки Балаганск и Куйтун, село Олонки Боханского района) были направлены средства «Народных инициатив» в размере 22,2 млн рублей, в 2019 году – в семи населенных пунктах региона в размере 26 млн рублей. В этом году на обустройство мест массового отдыха горожан, скверов объем финансирования из областного бюджета составил 14,1 млн рублей. В 2020 году на реализацию проекта из областного бюджета будет выделено 850 млн рублей. В следующем году на 200 млн рублей больше получат поселения (в 2019 году объем субсидий поселениям составил 271,9 млн рублей). Для поселений увеличена минимальная граница субсидий. Если в 2019 году она составляла 100 тысяч рублей, то в 2020 году она увеличена до 200 тысяч рублей. Получателями субсидии будут 454 муниципальных образования (10 городских округов, 32 муниципальных района, 412 поселений). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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