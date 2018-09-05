С этого года в Приангарье Зима также перейдет на оплату коммунальных услуг по факту

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье в этом году город Зима также перейдет на оплату коммунальных услуг по факту потребления. Об этом 6 сентября на круглом столе по подготовке к отопительному сезону сообщила начальник отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные услуги Службы жилищного надзора Иркутской области Ольга Потапова.

Она отметила, что такая система оплаты коммунальных услуг в регионе пользуется все большей популярностью. От жителей муниципалитетов, перешедших на оплату по факту, поступает гораздо меньше жалоб по вопросам начисления суммы платежей. В то же время среди лидеров по числу жалоб Братск и Черемхово, где по-прежнему люди платят по нормативам.

Ольга Потапова отметила, что еще несколько муниципалитетов в Приангарье готовы перейти на оплату по факту, в частности после проведения местных референдумов по этому вопросу заявки на смену системы оплаты подали Слюдянка и Вихоревка. Представитель госжилнадзора подчеркнула, что для перехода на оплату по факту в отопительном сезоне 2019-2020 годов муниципалитеты должны подать заявки в правительство Иркутской области до 1 октября этого года.