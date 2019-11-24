С тарифами на вывоз мусора на 2020 год в Иркутской области определятся до 20 декабря

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Тарифы на вывоз и утилизацию бытовых отходов в Иркутской области на 2020 год установят до 20 декабря 2019 года. Об этом 21 ноября за круглым столом, посвящённым исполнению мусорной реформы, рассказала начальник отдела регулирования тарифов в сфере ЖКХ Службы по тарифам Иркутской области Татьяна Кургашова.

– Сейчас проводится экспертиза предложения регоператоров по тарифу на 2020 год. Решение будет принято до 20 декабря 2019 года. Поскольку идёт экспертиза, я не могу озвучить, какие предложения по тарифам поступили, – сказала она.

Напомним, с 1 января 2019 года тариф в Иркутской области был установлен на уровне 522,89 рубля за кубометр в зоне «Юг» и 595,33 рубля – в зоне «Север». С 1 июля он должен был повыситься, но, как пояснила Татьяна Кургашова, из-за того, что на федеральном уровне решили отменить плату за негативное воздействие на окружающую среду для регоператоров, тариф снизился в северных территориях на 21 рубль, в южных – на 37 рублей.

Добавим, сумма итогового платежа рассчитывается по формуле: общая площадь жилого помещения*522,89*0,085/12, где тариф составляет 522,89 рубля за кубометр, а норматив – 0,085 рубля за квадратный метр. С начала реализации мусорной реформы возникают споры, как лучше всего платить – исходя из «квадратных метров» или «с человека». Часть территорий перешли на второй вариант, однако, это вызвало рост конечной стоимости услуги. Сейчас предлагаются альтернативные пути порядка начисления оплаты, в основе которых лежит дифференцированный подход.

Кроме того, в МинЖКХ Иркутской области заявили, что разговоры о завышенных нормативах потребления отходов, которые также постоянно циркулируют, необоснованны. При этом в ближайшие два года эти нормативы планируется уточнить.