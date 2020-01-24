Саянские партийцы поучаствовали в публичных слушаниях по проекту «Народные инициативы»

Саянск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания в рамках проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия» прошли в Саянске. Участники встречи обсудили перечень мероприятий для реализации в 2020 году. В слушаниях приняли участие саянские партийцы.

В предварительный перечень проектов, с учетом поступивших от жителей предложений, вошли текущие ремонты лестницы у гимназии Надькина с устройством пандуса, стены подвала детского сада «Солнышко», крыльца и площадки перед крыльцом, фасада на входе и входной группы школы № 5, мягкой кровли бассейна детских садов «Василек», «Улыбка» и «Петушок», ограждения спорткомплекса «Городской стадион». Также в проект вошли устройство теневых навесов в детских садах «Радуга» и «Улыбка», приобретение малых игровых форм для детских садов «Солнышко», «Радуга» и «Улыбка», приобретение 13 спортивных игровых площадок, оборудования для скейт-парка, 11 скамеек с урнами для мусора, а также ямочный ремонт дорог. Дополнительно в перечень включили ремонт крыльца столовой школы №7.

Все присутствовавшие на собрании проголосовали за предложенный список мероприятий.

Всего на реализацию в Саянске проекта «Народные инициативы» из областного бюджета выделено 10 миллионов 763 тысячи 900 рублей. Затраты местного бюджета составят 1 миллион 330 тысяч 400 рублей. Общая сумма на реализацию проекта составит 12 миллионов 94 тысячи 300 рублей.

– Также сформирован дополнительный перечень мероприятий, которые будут выполнены в случае экономии при проведении торгов, – сообщила исполнительный секретарь саянского местного отделения партии «Единая Россия» Галина Чернова.