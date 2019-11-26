Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

Москва, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк проанализировал, сколько платят россияне за услуги ЖКХ. В исследовании «СберДанных» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) аналитики сфокусировались на медианных, то есть наиболее типичных величинах. В оценку стоимости ЖКХ включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт, сообщает пресс-служба банка. По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства на ЖКХ составили 3826 рублей в месяц. Это на 3% выше, чем годом ранее. Это в целом соответствует уровню индексации тарифов, предусмотренной правительством. Однако в некоторых регионах платежи на жилищно-коммунальные услуги растут существенно быстрее. Чаще всего рост трат выше среднего уровня связан с реформой в сфере утилизации отходов («мусорная реформа»), а также, в некоторых случаях, с изменением методологии в учете потребления энергии. На общем фоне особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят соответственно на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 году. В Белгородской области проявляет себя существенный рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в ряде населенных пунктов. С высокой вероятностью регион останется в «лидерах» рейтинга, так как с 1 декабря 2019 года планируется повышение цен на воду в самом Белгороде, причем сразу на 42%. В Кировской области прирост платежа, по-видимому, связан с дополнительными издержками на масштабную реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения в административном центре региона. Городские теплосети были переданы в концессию Кировской теплоснабжающей компании в июне 2019 года, что предполагает аренду с условием обязательной модернизации. В топ-10 по скорости подорожания ЖКХ попали также Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 8,3%. Это существенно выше Москвы (5,1%), хотя для обеих столиц закладывалась примерно одинаковая индексация. В шести регионах при этом, по данным аналитиков «СберДанных», зафиксировано снижение платежа. В третьем квартале 2019 года платежи россиян оказались ниже, чем в первом полугодии из-за сезонного фактора и составили 3127 рублей. В те же месяцы 2018 года самые высокие суммы трат на ЖКХ традиционно зафиксированы на северо-востоке России. Это связано как с общим уровнем цен в этой части страны, так и с относительно низкой плотностью населения. В третьем квартале 2019 года тройка лидеров по стоимости услуг ЖКХ состоит именно из таких субъектов. На четвертом месте ожидаемо расположились Москва и Московская область, далее, менее ожидаемо, – Нижегородская область. Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление). За ней следуют дальневосточные регионы: Чукотский АО, Еврейская АО и Камчатский край с показателями 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно. При этом в Камчатском крае высокая доля коммунальных услуг в расходах обусловлена высокой стоимостью самих услуг: медианные затраты на ЖКХ по итогам девяти месяцев 2019 года составили 7983 рублей. Это один из самых высоких показателей по стране. В Рязанской области и Еврейской автономной области услуги ЖКХ значительно дешевле (3337 рублей и 4018 рублей соответственно). Их высокая доля в расходах домашнего хозяйства связана с низким уровнем потребления в этих регионах. В среднем по стране семья тратит на ЖКХ 9% своего бюджета. По сравнению с первым полугодием 2018 года относительная стоимость услуг ЖКХ осталась практически неизменной. Однако в некоторых регионах наблюдаются значимые изменения. Так, в Республике Хакасия доля выросла на максимальную среди всех регионов величину – 1,7 п.п. (с 4,4% до 6,2%). Но, несмотря на такой рост, доля коммунальных платежей в регионе остается наименьшей по стране. Обратная ситуация характерна для Ямало-Ненецкого АО: относительная стоимость упала на 2,7 п.п. и составила 7,2% в потребительских расходах. Высокие относительные траты на ЖКХ ожидаемо оказались значимым фактором просрочки платежей по коммунальным услугам. В целом по стране наблюдается зависимость между долей этой категории расходов в бюджете семьи и объемом задолженности, выраженным как доля от средних ежемесячных расходов домохозяйства. В сфере жилищно-коммунальных услуг устойчиво фиксируется высокий уровень безналичных платежей. С начала 2018 года он увеличился на 5,2 п.п. и к концу третьего квартала 2019 года достиг 85,3%. При этом доля безналичных транзакций в целом по стране составила 48,7%. В значительной степени это объясняется удобством совершения транзакций. Один из ключевых драйверов, определяющих уход от наличных средств, – QR-код. Пользователи уже оценили удобство использования этого инструмента вместо набора номеров счетов и сумм вручную. Порядка двух третей от всех оплат в Мобильном банке (63%) и через банкоматы (68%) осуществляется с использованием штрих-кодов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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