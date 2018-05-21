Сергей Брилка: возможное возобновление ФЦП по обеспечению качественной питьевой водой важно для Приангарья

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Экологическая обстановка в стране в целом и в регионах в частности была одной из центральных тем партконференции «Направление 2026», участие в работе которой принял председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь ИРО ВПП «Единая Россия» Сергей Брилка.

Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер областного парламента отметил важность данной проблематики для Приангарья, особо подчеркнув, что в рамках работы дискуссионной площадки «Экономика роста» прозвучало предложение «Единой России» к правительству РФ возобновить федеральную целевую программу по обеспечению жителей качественной питьевой водой. «Возобновление данной программы с предусмотренным для нее финансированием на 2019 и последующие годы имеет большое значение для нашего региона», – сказал Сергей Брилка.

Спикер напомнил, что хотя в Иркутской области избыток воды, но в разных территориях наблюдается резкое различие по обеспеченности качественной питьевой водой. Так, лучше всего дело обстоит в городах и поселках, расположенных вдоль Ангары, в том числе в Иркутске и Шелехове, однако чем ниже по течению, тем хуже становится качество воды, что связано с работой промышленных предприятий в Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и Усть-Илимске.

«В ряде населенных пунктов воду берут из открытых источников, и на ее качество влияют сезонные факторы. Вода, добываемая из подземных источников, отличается высоким уровнем минерализации и часто требует дополнительной очистки перед ее употреблением в качестве питьевой. Кроме того, до сих пор в Иркутской области есть населенные пункты, где полностью отсутствуют системы очистки сточных вод, например в поселке Усть-Ордынском, в ряде поселений в Шелеховском, Нижнеудинском и других районах», – акцентировал Сергей Брилка.

Спикер добавил, что вопрос обеспечения территорий чистой питьевой водой постоянно поднимался депутатами Законодательного собрания второго созыва: по этой теме проводились заседания круглых столов, совещания, Контрольно-счетная палата Иркутской области проводила проверку использования средств областного бюджета на реализацию подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы.

«Одна из основных сложностей – отсутствие в муниципальных образованиях актуальной проектно-сметной документации на разработку скважин, строительство очистных сооружений. Без этого невозможно получить софинансирование из регионального и федерального бюджетов. Соответственно, активную подготовку к возможному возобновлению федеральной программы, а речь идет о том, что ее финансирование может быть предусмотрено в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета осенью этого года, нужно начинать уже сейчас», – сказал Сергей Брилка.

Напомним, партконференция «Направление 2026» прошла в Москве 21 мая. Среди основных тем – реализация послания президента РФ Федеральному Собранию и подписанного главой государства майского указа, выравнивание уровня жизни граждан в различных регионах и выработка стандарта благополучия, создание в стране эффективной системы мониторинга экологических проблем, обеспечение поликлиник и больниц медицинскими кадрами. В работе конференции принял участие председатель партии «Единая Россия», глава правительства РФ Дмитрий Медведев.