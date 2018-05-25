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27.05.2018

Сергей Меняйло вмешался в ситуацию с ЧС из-за закрытой свалки в Нижнеудинске

Нижнеудинск, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло дал поручение федеральным надзорным органам разобраться в ситуации со свалкой в Нижнеудинске. Из-за закрытия полигона, напомним, в городе ввели режим ЧС.

– Я дал поручение главному федеральному инспектору разобраться в ситуации в Нижнеудинске, после этого будут производиться соответствующие решения, – цитирует ТАСС полпреда.

Напомним, проблемы со складированием ТКО в Нижнеудинске начались после того, как суд признал незаконной свалку на землях военного лесничества. С 4 мая свалка была закрыта. Мусор в городе теперь вывозить некуда.

Позже стало известно, что под строительство мусорного полигона в Нижнеудинске выделен участок площадью 14 га. Строительство полигона будет осуществляться в три этапа. На первом будет задействовано около 7,5 га. Остальную территорию можно приспособить под площадку временного накопления ТКО, а после ввода в эксплуатацию первой очереди переместить весь мусор туда.

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