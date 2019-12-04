Сергей Сокол: по платежам за вывоз ТКО для предпринимателей будет сделан перерасчет по фактическому объему отходов

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Предпринимателям Иркутской области должны быть пересчитаны платежи за вывоз твердых бытовых отходов. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на совещании с представителями бизнес-сообщества региона и руководством ООО «РТ-НЭО» – регионального оператора по обращению с ТКО в зоне «Юг», сообщает пресс-служба ЗС. – Прошел год, как в области реализуется мусорная реформа. И пока этот процесс требует серьезной доработки. К нам поступает много жалоб от предпринимателей, которым региональный оператор выставляет большие счета за мусор, – заметил спикер областного парламента. А также напомнил, что депутаты в этом году уже настояли на снижении нормативов за вывоз ТКО, которые были в разы выше, чем реальное образование отходов, но и этого, добавил он, оказалось недостаточно. Как было отмечено, министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области выпустило разъяснение о том, что учет отходов по факту возможен только при раздельном сборе мусора, но при этом не было пояснений о том, что является раздельным сбором. По информации, представленной на совещании, предприниматели оспорили необходимость исполнения данной нормы, и теперь можно заключать договоры на вывоз отходов по фактическому сбору. Сергей Сокол подчеркнул, что сейчас необходимо проработать вопрос о перерасчете начислений для предпринимателей, причем с 1 января 2019 года. Предварительная договоренность об этом уже достигнута с региональным оператором. Акционер ООО «РТ-НЭО Иркутск» Артем Мищенко сообщил, что работа в данном направлении уже началась, и в течение недели будет выработан алгоритм. Участники совещания поблагодарили представителей компании за гибкость в работе с предпринимателями, а также парламентариев за внимание к проблеме. Так, депутат думы Усолья-Сибирского Антон Васильев рассказал, что тема больших расходов на вывоз мусора стала постоянной на встречах с предпринимателями города. К примеру, небольшой торговый центр с весны платил за вывоз отходов около 80 тысяч рублей в месяц, после обращения к региональном оператору была оборудована отдельная площадка для ТЦ, и счета стали выставлять по факту, а не по нормативам. Расходы сократились до 15-20 тысяч в месяц. Вместе с тем, представитель мебельной сети в Иркутске Екатерина Никольская заметила, что не везде в соответствие с нормами СанПиНа есть возможность оборудовать контейнерную площадку, и предложила вернуться к пакетному сбору отходов. – Важно, что сегодня предприниматели получают ответы на свои вопросы, и движение в правильном направлении есть, – подытожил Сергей Сокол, отметив, что тема останется на контроле Законодательного собрания, а также депутаты продолжат вести работу по совершенствованию новой системы по сбору и переработке отходов не только с точки зрения ее важности для экологии, но и комфортного для населения перехода на новую систему. В частности, рассказал Сергей Сокол, до сих пор для многих территорий не установлены правильные методы расчета для жителей, что приводит к переплатам. Кроме того, совместно с региональным оператором сегодня прорабатывается возможность ограничения максимального платежа за вывоз мусора для одиноких пенсионеров, проживающих в больших домах и квартирах, а также ограничения платы для многодетных семей, если она начисляется по числу проживающих. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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