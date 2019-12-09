Сергей Сокол принял участие в открытии нового сквера в Усть-Куте

Усть-Кут, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Комфортных общественных пространств в городах и поселках на севере региона должно становиться больше. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе открытия нового сквера в Усть-Куте, сообщает пресс-служба облпарламента.

Сквер был обустроен возле стадиона «Водник» в рамках проекта «Городская среда». Участниками церемонии также стали глава Усть-Кута Александр Душин, мэр Усть-Кутского муниципального образования Тамара Климина и активные горожане.

– Данный проект учитывает, в первую очередь, мнения жителей – что они предлагают изменить в своем городе. В Усть-Куте люди выбрали эту территорию, которая за несколько месяцев преобразилась. Призываю всех жителей и в дальнейшем активно вносить свои предложения по благоустройству. Возможности для реализации этих идей есть – в 2020 году по настоянию депутатов Законодательного Собрания сразу на 200 миллионов было увеличено финансирование проекта «Народные инициативы», – отметил Сергей Сокол.

За время проведения работ в сквере у стадиона «Водник» были демонтированы старые конструкции, созданы условия для катания на скейт-досках, восстановлены и смонтированы лестничные сходы, уложена плитка и бордюры, обустроены тротуары, площадки для детского городка и спортивных игр. Также установлены лавочки и освещение. Общая стоимость работ – около 37 миллионов рублей, из них 12 миллионов – это средства местного бюджета, еще 25 миллионов выделены из бюджета региона. Сергей Сокол отметил важность общественного контроля при реализации подобных проектов – в частности, в Усть-Куте за качеством работы подрядчика следили как местные власти, так и жители.