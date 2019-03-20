Сергей Сокол: средства на ремонт ДК в Усть-Илимске должны быть предусмотрены в региональном бюджете

Усть-Илимск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Добиваться выделения средств на ремонт Дворца культуры имени Наймушина в Усть-Илимске будут депутаты Законодательного собрания региона.

Такое решение было озвучено после посещения этого учреждения в ходе рабочей поездки спикера областного парламента Сергея Сокола и депутатов в Усть-Илимск, сообщает пресс-служба ЗС.

– Дворец культуры востребован жителями города. Сотни усть-илимцев занимаются здесь в творческих коллективах, многие горожане посещают концерты и другие мероприятия. Условия для отдыха и взрослых, и детей должны быть соответствующими, – подчеркнул Сергей Сокол.

Дворец культуры имени Наймушина был открыт в 1982 году. За почти сорок лет существенно изменились требования к уровню культурно-досуговых учреждений. Кроме того, замены требуют коммуникации учреждения. Частичный ремонт был проведен, в том числе, за счет средств проекта «Народные инициативы» – так, в 2017 году в здании были выполнены сантехнические работы по ремонту сетей теплоснабжения, в 2016 году в нескольких помещениях старые окна заменили на пластиковые. Сегодня общий объем финансирования, требующийся на ремонт Дворца культуры, составляет 58 млн рублей.

В 2018 году в ДК открылся новый кинозал. Из средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на это было выделено 5 млн рублей.

– Частичные ремонты и обновление – не выход из ситуации. К вопросу нужно подойти комплексно. Учитывая, что проектно-сметная документация капитального ремонта уже готова, этот объект должен стать одним из первоочередных для выделения необходимого финансирования из регионального бюджета, – сказал Сергей Сокол.

Также сегодня депутаты Законодательного собрания посетили СОШ № 15 Усть-Илимска, которая является базовой региональной площадкой по внедрению в образовательный процесс технологий электронного и смешанного обучения. Школе также требуется ремонт, объем финансирования которого оценивается в 13 млн рублей.