Шелехов 13 сентября на час остался без света

Шелехов, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 13 сентября аварийно отключилось электричество. Электроэнергии не было час, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация об аварийном отключении Вл-110 кВ подстанции Т-1 «Луговая» поступила в 6:00. Под отключение попали 2182 жилых дома, в которых проживают 47 тысяч 378 человек.

Две аварийно-восстановительные бригады Иркутской электросетевой компании восстановили электроснабжение 13 сентября в 7:00 по местному времени. Причины аварии устанавливаются.