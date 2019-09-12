|ЖКХ
|13.09.2019
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Шелехов 13 сентября на час остался без света
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Шелехов, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 13 сентября аварийно отключилось электричество. Электроэнергии не было час, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Информация об аварийном отключении Вл-110 кВ подстанции Т-1 «Луговая» поступила в 6:00. Под отключение попали 2182 жилых дома, в которых проживают 47 тысяч 378 человек.
Две аварийно-восстановительные бригады Иркутской электросетевой компании восстановили электроснабжение 13 сентября в 7:00 по местному времени. Причины аварии устанавливаются.