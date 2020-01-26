Шесть проектов благоустройства выбрали в Иркутской области для всероссийского конкурса

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Шесть проектов благоустройства общественных пространств из Иркутской области рекомендованы к участию во всероссийском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Это многофункциональный культурно-парковый комплекс «Станция Зима», благоустройство общественных пространств вокруг озера «Молодёжное» в Усолье-Сибирском, комплексное развитие прибрежной территории в Свирске «Свирская ривьера», проект благоустройства улицы Ленина в Тулуне «Тулун ИЯ», парк в Слюдянке на берегу озера «Байкальская сокровищница», «Город – остров» в Киренске.

Кстати, в целом в 2020 году субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды предусмотрена в сумме 1 млрд 174,2 млн рублей распределена, её получателями стали 76 муниципальных образований Иркутской области.

Всего в 2017-2019 годах на мероприятия по благоустройству городской среды в Приангарье было выделено 3 млрд 451,3 млн рублей. За эти годы выполнено благоустройство более 200 общественных территорий и 690 дворов. В 2017 году, когда начиналась реализация проекта, в нем приняли участие 15, в 2018 году – 40, а в 2019 году – 69 муниципальных образований.