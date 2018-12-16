Школу-сад №1 в Черемхово после капитального ремонта открыл Сергей Сокол

Черемхово, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Школу-сад №1 в Черемхово после капитального ремонта открыл председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Спикер с коллегами по депутатскому корпусу посетил детское учреждение в рамках своей рабочей поездки в Черемхово, сообщает пресс-служба ЗС.

– Почти 300 ребятишек будут учиться, заниматься в обновленном модернизированном здании, где есть все для качественного педагогического процесса, – акцентировал Сергей Сокол.

Ремонт в учреждении начался в ноябре 2017 года. Были заменены окна, кровля, система отопления. В школе-саде появились обновленный спортивный зал, изостудия, интерактивное оборудование и робототехника. Такая капитальная реконструкция стала результатом эффективного взаимодействия депутатов областного парламента, администрации Черемхово и местной думы. Из областного бюджета на ремонт было выделено 50 млн рублей с незначительным софинансированием из местного бюджета.

Участие в выездной работе областного парламента сегодня также принимают председатель комитета по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, депутат от территории, председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Виктор Побойкин.

Как подчеркнул мэр Черемхово Вадим Семенов, усилиями депутатов Законодательного собрания региона средства были выделены не только на ремонт школы-сада, но и на покупку новой мебели и всего необходимого оборудования.

– Я благодарен за понимание ситуации и поддержку. Когда ремонт подошел к концу, стало ясно, завозить старую мебель – это не дело. С учетом работы, организованной по настоянию депутатов и направленной на обновление мебели в школах, где был проведен капитальный ремонт, важно, что наша школа-сад была рассмотрена в индивидуальном порядке, – отметил Вадим Семенов.

Виктор Побойкин в свою очередь поблагодарил подрядчика за проделанную работу, соблюдение сроков и высокий качественный уровень, а также родителей за терпение, неравнодушие и активную позицию.

Сергей Сокол заметил, что в бюджете региона на 2019-й год, который был принят областным парламентом, также предусмотрены значительные средства на сферу образования, в том числе, на завершение ремонта и строительства детских садов. Депутаты предложили включить в бюджет целый ряд таких объектов.

– Тем самым мы решаем задачу достаточности мест в детских садах, в том числе и для детей ясельного возраста, – сказал спикер.