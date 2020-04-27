Штраф за незаконную свалку получил ИрГАУ имени Ежевского

Иркутский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мировой суд оштрафовал Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского за незаконную свалку в Иркутском района на 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, нарушение земельного законодательства было зарегистрировано уже давно. Летом 2019 года проведены внеплановые выездные проверки исполнения требований.

Установлено, что на участке в Иркутском районе на площади 26,9 тысячи квадратных метров плодородный слой почвы так и не был очищен от твердых бытовых отходов. Также не устранено загрязнение и захламление почвы, не проведена рекультивация нарушенных земель.