Сквер дружбы Иркутска и Пфорцхайма появится в столице Приангарья

Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В областном центре презентовали проект благоустройства сквера дружбы Иркутска и Пфорцхайма на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова. Центральное место будет отведено скульптуре известного немецкого мастера Рене Дантеса. Планируется, что территория будет благоустроена в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, презентация прошла в рамках визита делегации Немецко-Русского общества города Пфорцхайма и округа Энц по случаю 20-летия со дня подписания Соглашения о расширении дружбы и сотрудничества между Иркутском и Пфорцхаймом (Германия).

Как отметили представители делегации, сквер должен стать современным пространством, соединяющим в себе культурные элементы двух городов. Также гости из Германии вручили капсулу с пожеланиями жителей Пфорцхайма в адрес иркутян. До благоустройства она будет храниться в музее истории Иркутска, а затем займет свое место в сквере дружбы двух городов.