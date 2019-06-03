Сквер напротив "Иргиредмет" в Иркутске приведут в порядок до 15 октября

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для благоустройства сквера напротив здания Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов ("Иргиредмет").

На указанные цели будет выделено 9 276 852 рублей из бюджета города Иркутска. Перечень работ включает в себя: демонтаж старых конструкций, устройство покрытий, тротуаров и наружного освещения, озеленение прилегающей территории, установку лавочек, урн и информационных стендов. Ремонтные работы должны быть завершены до 15 октября текущего года.



Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июня. Электронный аукцион пройдет 21 июня в 09:20 на площадке РТС-тендер.