Служба государственного жилищного надзора Иркутской области начала системные проверки управляющих компаний

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко сообщил, что специалисты службы в ходе подготовки к отопительному сезону 2019 -2020 годов начали системные проверки управляющих компаний в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске.

– Пока, по итогам мониторинга в средствах массовой информации и анализа обращений жителей области в службу жилнадзора, решено провести такие проверки в четырех городах. В дальнейшем их география будет расширена. Нашу работу с обращениями граждан контролирует правительство Иркутской области, – отметил Александр Проценко.

Специалисты службы в обязательном порядке проверят организацию работы аварийно-диспетчерских служб (АДС), состояние и работоспособность общедомовых счетчиков на сетях водоснабжения и теплоснабжения в многоквартирных домах.

В службе жилищного надзора пояснили, что в соответствии с правилами осуществления деятельности по управлению МКД управляющие организации обязаны организовать деятельность АДС в многоквартирном доме, а несоблюдение управляющей организацией требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания является грубым нарушением лицензионных требований, за которое предусмотрена административная ответственность.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме предписывают управляющим кампаниям, товариществам собственников жилья выполнять обязанности по подготовке внутридомовых инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, то есть к наступлению сезона отопления.

Если управляющая организация не проводит гидравлические испытания узлов вводы и систем отопления, промывку и регулировку систем отопления, которые выполняются для надлежащего содержания систем теплоснабжения, то это также является грубым нарушением лицензионных требований. За это может быть наложен административный штраф от 300 до 350 тысяч рублей.

В случае выявления нарушений при подготовке к отопительному периоду в отношении ТСЖ, ЖСК предусмотрена административная ответственность и штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

С начала года в службу государственного жилищного надзора поступило более семи тысяч 240 обращений жителей Иркутской области. По каждому из них приняты исчерпывающие меры.