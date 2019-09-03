СМИ: шаровая молния оставила без света часть Боханского района

Боханский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Шаровая молния вывела из строя электрическую подстанцию в райцентре Боханского района. Без электричества остались четыре тысячи человек, предполагаемое время устранения аварии – 20:00, сообщают «Вести Иркутск» со ссылкой на ИЭСК.

По данным предприятия, 3 сентября в 6:35 при прохождении грозового фронта произошло попадание шаровой молнии в комплектное распределительное устройство КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ «Бохан». Обесточены населенные пункты Бохан, Новая Ида, Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка. В аварийно-восстановительных работах задействованы 12 человек и шесть единиц техники.