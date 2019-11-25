СМИ: в усть-кутском поселке Ния ввели режим ЧС из-за отключения электроснабжения

Усть-Кутский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Ния Усть-Кутского района 21 ноября вышла из строя трансформаторная подстанция. Сейчас в населенном пункте введен режим ЧС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в местной администрации.

– Без электричества оказались 18 частных домов на трех улицах, в которых проживают 76 человек. Во всех домах есть печное отопление, за исключением двух – они оборудованы дизельными электростанциями, – сказал собеседник агентства.

Возобновить электроснабжение планируется до начала декабря: за счет средств резервного фонда Усть-Кутского района в Красноярске купили новую подстанцию, которая уже отправлена в поселок.