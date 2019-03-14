Снег на дорогах Иркутска 14 марта убирали 48 единиц техники и 350 человек

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 14 марта случился снегопад. Дороги в это время убирали 48 единиц техники и 350 человек, сообщается на странице «Иркутскавтодора» в соцсети «Фейсбук».

– Помимо очистки дорог областного центра, под уборку попали тротуары, пешеходные зоны и остановочные пункты. В особо опасных местах была произведена отсыпка во избежание возникновения гололёда. Вся необходимая работа ведется в круглосуточном режиме, – говорят в «Иркутскавтодоре».

Отметим, снег в Иркутске временами идёт уже два дня. По прогнозам синоптиков, снег будет идти и 15 марта.