Сотне иркутян после вмешательства прокуратуры сделали перерасчёт за мусор

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске «Северное управление ЖКС» после вступления в силу «мусорной реформы» продолжало начислять собственникам плату за вывоз твёрдых коммунальных отходов. После вмешательства прокуратуры управляющая компания сделал перерасчёт 119 жильцам, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Оказалось, что суммы за мусор УК начисляла с января по март. Общая сумма платежей для жильцов домов №172 и 188 по улице Баумана в микрорайоне Ново-Ленино составила около 34 тысяч рублей.

В итоге в адрес руководителя управляющей компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Напомним, ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить информацию о двойных платежах за вывоз ТКО. Такие случаи встретили в 36 городах России. Всего существует минимум три схемы обмана населения при взимании платы за вывоз ТКО.