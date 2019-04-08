|ЖКХ
|08.04.2019
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Сотне иркутян после вмешательства прокуратуры сделали перерасчёт за мусор
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Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске «Северное управление ЖКС» после вступления в силу «мусорной реформы» продолжало начислять собственникам плату за вывоз твёрдых коммунальных отходов. После вмешательства прокуратуры управляющая компания сделал перерасчёт 119 жильцам, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Оказалось, что суммы за мусор УК начисляла с января по март. Общая сумма платежей для жильцов домов №172 и 188 по улице Баумана в микрорайоне Ново-Ленино составила около 34 тысяч рублей.
В итоге в адрес руководителя управляющей компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, рассказали в прокуратуре Иркутской области.
Напомним, ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить информацию о двойных платежах за вывоз ТКО. Такие случаи встретили в 36 городах России. Всего существует минимум три схемы обмана населения при взимании платы за вывоз ТКО.
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