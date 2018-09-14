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15.09.2018

Соцучреждения братского микрорайона Сухой в 2019 переведут на электрокотлы

Братск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Социальные учреждения микрорайона Сухой Братска планируют в 2019 году перевести на современную систему отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Котельную в жилом районе Сухой построили ещё в 1960-е годы. В 2014 году один из трёх котлов отремонтировали капитально. Сейчас оборудование продолжает давать тепло в социальные учреждения жилого района. Важную миссию выполняют два котла, ещё один находится в резерве. Готовность котельной к отопительному сезону проверил мэр Братска Сергей Серебренников.

Глава города оценил состояние котлов, условия, в которых трудятся работники котельной, и имеющийся запас топлива. Заместитель директора ООО «Универсал ЭКО» – организации, которая занимается обслуживанием котельной, – заверил Сергея Серебренникова, что этот отопительный сезон в Сухом должен пройти в штатном режиме.

– Котельная поселка Сухой готова к отопительному сезону, проведены все необходимые мероприятия по подготовке, проведены гидравлические испытания. Завезено топливо – порядка 400 кубов, этого хватит ориентировочно на два месяца. Также ежедневно продолжаются поставки топлива, – рассказал заместитель директора ООО «Универсал ЭКО» Павел Селиванов.

Сергей Серебренников принял решение с учётом ветхости этой котельной в следующем году перейти на индивидуальные тепловые пункты. Индивидуальные электрокотлы установят во всех учреждениях, которые сейчас обслуживает котельная. Финансирование этой работы заложено в бюджет Братска на следующий год.

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