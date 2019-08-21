СПЧ признал формирование тарифа на вывоз мусора в Иркутской области непонятным

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспертам Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) осталась непонятной методика расчёта норматива накопления мусора и формирование тарифа на оказание услуги по его вывозу. Об этом сообщается в докладе СПЧ.

Ранее в адрес Совета поступили жалобы на необоснованно высокие тарифы и нормативы новой коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В регионе нормативы накопления ТКО для муниципальных образований утверждены МинЖКХ, исходя из общей площади жилого помещения.

Так расчёт коммунальной услуги производится, например, в Иркутске. Среднегодовой норматив накопления при подсчёте услуги исходя из количества проживающих составляет 2,1 кубометра, как для многоквартирных домов, так и индивидуальных. Норматив же при расчёте, исходя из общей площади жилого помещения составляет 0,085 кубометров.

– Совет обращает внимание на то, что в приказе министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области утверждены одинаковые нормативы для жителей как многоквартирных, так и индивидуальных домов. Не понятна методика расчета норматива накопления ТКО и формирование тарифа на оказание услуги по вывозу ТКО, – отмечается в докладе.

Кроме того, СПЧ предлагает поддержать развитие в Иркутской области, в первую очередь, в Иркутске общедоступной системы раздельного сбора отходов, а также специального накопления опасных отходов от населения.