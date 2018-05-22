Среди главных проблем ЖКХ Приангарья эксперты называют отсутствие резервных систем и некомпетентность

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Одна из главных проблем сферы ЖКХ в Иркутской области – отсутствие резервных систем в котельных и на других объектах. Об этом заявил заместитель директора «Центра энергоресурсосбережения» Сергей Котов 23 мая на круглом столе «Повышение роли исполнительных органов государственной власти в обеспечении функционирования и развития ЖКХ».

По его словам, в результате из-за небольшой поломки останавливается весь объект ЖКХ. И за прошедший отопительный сезон было несколько подобных случаев.

Так, в Вихоревке 3 ноября была остановлена вся котельная из-за замены задвижки на входе одного из четырех имеющихся котлов; в Киренске 19 ноября – вышел из строя циркуляционный насос – всю котельную остановили; в Лесогорске Чунского района, 30 января сломалась задвижка диаметром 100 на водозаборе – без холодного водоснабжения оставили весь поселок; в Киренске 7 марта остановлена котельная из-за того, что заклинило рабочий вал.

– Самый наглядный пример – Братский район, где 20 марта на газовой котельной вышел из строя все насосный агрегат, там реально работал лишь один насос, второй числился в резерве, а фактически его не было, – рассказал Сергей Котов. – Один из насосов отказал, и вся котельная стояла практически полтора суток.

При этом эксперт отметил, что в большой энергетике резервные системы функционирования – это давно уже само собой разумеющееся явление, но в сфере ЖКХ к этому пока еще не пришли.

Он также отметил, что в сфере ЖКХ далеко не все специалисты достаточно компетентны. Это показали проведенные аварийные учения. Ставилась определенная задача, однако участники из некоторых муниципалитетов даже не понимали, что им нужно делать. По итогам учений в одном из муниципалитетов даже уволили руководителя диспетчерского центра за некомпетентность.